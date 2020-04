Matteo Renzi, pressing su Gianni Letta: "Ogni giorno una telefonata". Retroscena: nuovo premier al posto di Conte?

29 aprile 2020 a

Non passa giorno senza che Matteo Renzi chiami Gianni Letta. Lo raccontano in tanti dentro Forza Italia. L'ex presidente del Consiglio è il più mobile e irrequieto, in uno scenario nel quale non si rassegna per sostituire Giuseppe Conte. Lo scrive Repubblica che rivela che le telefonate del leader di IV si sono fatte più frequenti con Gianni Letta. Nei piani del tandem Renzi-Letta, i 158 berlusconiani potrebbero prendere il posto dei grillini ortodossi in rotta e in uscita sulla scia di Alessandro Di Battista. In un governo più "largo" dell' attuale, purché con un premier diverso. Già, ma quale?

Secondo il Messaggero Matteo Renzi pensa ad un esecutivo guidato da un uomo Pd: il nome che viene fatto circolare è quello di Dario Franceschini. Perché per usare le parole di un big renziano la fase della ricostruzione deve gestirla un politico, non un tecnico o un giurista. Ma andranno considerate pure due variabili: la prima quella del contagio, la seconda la fiducia a Conte che arriva dai massimi vertici istituzionali. Ma in Italia Viva non si esclude alcuno scenario. "Non vorrei che Conte in un futuro prossimo leggesse brutte sorprese sul tabellone in Aula", sottolinea minaccioso il renziano Anzaldi.

