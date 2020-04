Fase 2, Matteo Salvini striglia Conte e strizza l'occhio a Renzi: "Sono tutti leghisti o il governo, a parte qualcuno, vive su Marte?"

30 aprile 2020 a

a

a

“In tanti attaccano la Lega e il centrodestra, ma ricordo che se il governo potrà usare 55 miliardi di euro è solo perché noi siamo stati in Aula e abbiamo votato questo provvedimento”. Esordisce così Matteo Salvini nel suo intervento in Senato, togliendosi subito un sassolino dalla scarpa, nel giorno dell'informativa di Giuseppe Conte sul coronavirus: “Lo dico per onestà. È strano che si rimproveri ogni cosa a Salvini e ai suoi alleati, ma la realtà è che senza di noi avreste perso giorni e soprattutto miliardi di euro”. Il leader leghista evidenzia poi le contraddizioni del governo sulla fase 2: “In una settimana ha fatto indispettire vescovi, imprenditori, parrucchieri, baristi. O sono tutti leghisti o più semplicemente sono realisti, evidentemente state sbagliando qualcosa. Vi preghiamo di tornare sulla terra e di occuparvi degli italiani perché di belle parole ne abbiamo abbastanza”.

Inoltre Salvini ribadisce che il presidio in Parlamento andrà avanti a oltranza fino a quando il governo non farà qualcosa di concreto per fronteggiare la devastante crisi economica derivata dal coronavirus: “Stanotte abbiamo dormito in Aula e lo faremo fino a quando non verranno offerte risposte agli italiani. Basta trattarli come bambini dell’asilo, la prossima volta Conte venga a dire ‘abbiamo fatto’ e non ‘faremo’”. Infine il leader del Carroccio strizza l’occhio a Matteo Renzi, che poco prima aveva lanciato un ultimatum al premier: “Tutti coloro che sono intervenuti all’interno della maggioranza, tranne qualcuno che ha espresso giudizi chiari e evidenti, sembra che vivano su Marte. Dalle scelte che verranno prese in quest’Aula dipenderà il futuro dell’Italia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.