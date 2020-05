PiazzaPulita, Pierluigi Bersani in difesa di Giuseppe Conte: "Alla fine la gente sta col cane"

01 maggio 2020 a

Un pelo di amarezza, un po' di nichilismo, presa di coscienza e una metafora che fa sobbalzare sulla sedia. C'è tutto questo in un intervento di Pierluigi Bersani a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli su La7, la puntata è quella di giovedì 30 aprile. Ospite in studio, il presunto smacchiatore di giaguari parlava di Giuseppe Conte, della miriade di critiche e attacchi che lo colpiscono quotidianamente: stampa, opposizioni, alleati di governo e chi più ne ha più ne metta. E Bersani, ricordando la sua lunga carriera politica in cui de facto a livello nazionale non ha mai vinto (neppure quando sembrava fatta), premette: "Metà della mia vita ho fatto l'opposizione, e non si fa così". Dunque, in difesa di Conte, scomoda la seguente e spiazzante metafora: "A forza di bastonare il cane, la gente sta col cane". Insomma, secondo Bersani i troppi attacchi a Conte porterebbero gli italiani a difenderlo. Eppure non sembra proprio così. Ed effettivamente, stando almeno ai risultati, in verità Bersani non sembra il massimo esperto su cuome si faccia opposizione in Italia con buoni risultati...

