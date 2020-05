Giuseppe Conte, il sondaggio clandestino tra i parlamentari: per il 51% di loro non cadrà nemmeno stavolta

01 maggio 2020 a

Oggi la Stampa pubblica un sondaggio chiedendo a un campione di 33 deputati e 16 senatori (rappresentativi di almeno il 5 per cento dei componenti di ogni gruppo) una valutazione in forma anonima su come sia stata affrontata l' emergenza coronavirus dal governo Conte. La precarietà con cui si guarda a Palazzo Chigi emerge sin dalla prima domanda. Quando si chiede una previsione sulla permanenza di Conte nelle vesti di premier, una volta che sarà finita l' emergenza sanitaria, il 51% dei parlamentari scommette che il capo del governo rimarrà al suo posto, contro il 42,8% che prevede un cambio alla guida del Paese, con un 6,2% di indecisi.

Su questo giudizio pesano gli errori occorsi nelle ultime settimane, che gli vengono riconosciuti da 37 parlamentari su 49, pari al 75,5% degli interpellati. Per 13 di loro, però, il giudizio complessivo resta positivo, e si aggiunge ad altri 11, tra deputati e senatori, che invece non vedono errori nell' operato del premier. L' indice di gradimento viene così inchiodato al 49%. Numeri che fotografano, scrive la Stamp a, una maggioranza che fa fatica a trovare l' intesa perfetta. E delle fondamenta, sotto Palazzo Chigi, che iniziano a mostrare le prime crepe.

