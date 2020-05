Silvio Berlusconi dopo la risalita nei sondaggi: "Stiamo andando bene. FI non sosterrà mai questo governo"

02 maggio 2020 a

Silvio Berlusconi è rinvigorito dalla ritrovata centralità e soprattutto dagli ultimi sondaggi, che lo vedono in risalita dopo un lungo periodo trascorso all’ombra degli alleati Salvini e Meloni. “Nei sondaggi Forza Italia sta andando più che bene”, avrebbe dichiarato il Cav durante la videoconferenza con i coordinatori regionali. Il partito si sta risollevando, ma bisogna continuare a lavorare bene sui territori, sarebbe stata la raccomandazione del leader, sempre più convinto che il futuro sarà positivo. Berlusconi ha anche chiarito una volta per tutte che Forza Italia non sosterrà mai politicamente questo governo o qualsiasi esecutivo formato dalla sinistra: “Il nostro movimento ha fondato il centrodestra in Italia, ne è parte integrante e ha con gli alleati un rapporto di grande realtà”. Poi il Cav si è detto preoccupato per i ritardi accumulati dal governo Conte nella gestione dell’emergenza coronavirus: se nella fase 1 il premier ha seguito un percorso obbligato, nella fase 2 si sta muovendo in maniera confusa.

