Pier Ferdinando Casini smentisce Zingaretti: "Forse, una nuova maggioranza in Parlamento si trova"

Il governo in queste ore sembra più a rischio del solito. A preoccupare Giuseppe Conte l'uscita di ieri, mercoledì 6 maggio, di Teresa Bellanova: "Pronta a dimettermi se il governo non regolarizza gli immigrati". Un'uscita che ha messo in allerta anche Nicola Zingaretti, il quale si è subito affrettato a replicare: "Se questo governo non ce la fa, difficile trovare una nuova maggioranza". Eppure a smentire il segretario del Pd ci pensa Pier Ferdinando Casini, l'uomo delle profezie, che pare sapere qualcosa in più. "Non so se una nuova maggioranza in Parlamento 'non si troverebbe'. Non ho la stessa certezza di Zingaretti. La sua posizione è molto coerente e chiara ed è un tentativo generoso di tutelare questo Governo. Se uno dei principali azionisti, il Pd, picconasse il Governo è chiaro che si andrebbe poco distanti".

A Sky TG24 l'ex presidente della Camera getta benzina sul fuoco: "Zingaretti sta cercando di fare onestamente il suo lavoro sostenendo il Governo. Ma - e questo è il punto cruciale - mentre nella prima fase la gente aveva paura di morire per il coronavirus e tutti ci siamo inevitabilmente stretti intorno al Governo, adesso c'è il problema della ripartenza, dell'economia, di imprese in ginocchio e persone che perdono il lavoro". Insomma, se il Governo, come si augura Casini, riuscirà a dare risposte chiare su questi problemi, "si andrà avanti", se queste risposte non arriveranno, "è inevitabile che si arriverà a una fase diversa, dentro il Parlamento e fuori". D'altronde "nuove maggioranze si creano in cinque minuti". Il governo Monti ne è l'esempio.

