Silvia Romano, fonti vicine a Sergio Mattarella: lo "show" di Conte e Di Maio all'aeroporto di Ciampino non è piaciuto al Colle

La "parata" allestita da Farnesina e Palazzo Chigi all'aeroporto di Ciampino per l'arrivo di Silvia Romano, cooperante tenuta in ostaggio dai terroristi somali di Al Shabaab, non è piaciuta al Colle. Nonostante il silenzio non sia ancora stato rotto, Affaritaliani.it parla di non pochi malumori. "Non è soltanto una questione di eleganza, ma anche di sostanza politica" spiega una fonte vicina a Sergio Mattarella. Di gran lunga più stimato Lorenzo Guerini. Il ministro della Difesa non ha infatti partecipato allo show di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio che, in favor di telecamere, hanno accolto la milanese in arrivo dalla Somalia.

Un "complimento", quello del capo dello Stato a Guerini che fa ben sperare il Pd: si accarezza tra i dem l'ipotesi che il ministro possa diventare il prossimo segretario di partito al posto di Nicola Zingaretti. A mettere i bastoni tra le ruote a Zinga anche la vicenda delle "mascherine" anti coronavirus pagate in anticipo dalla Regione Lazio e mai arrivate. Vicenda per la quale il governatore sostiene di essere vittima.

