Silvio Berlusconi salverà Giuseppe Conte sul Mes e convincerà anche i grillini ribelli

21 maggio 2020 a

La partita per la sopravvivenza del governo Conte passa anche per l'approvazione del Mes. Nei 5Stelle potrebbero esserci addirittura più di una quarantina i contrari: si contano almeno 20-30 deputati e 10-15 senatori malpancisti. Quanto basta, scrive Italia Oggi, per mandare in tilt il Conte 2. I frondisti sono intenzionati ad andare avanti anche con il Mes light perché "non esistono pasti gratis e finché non verranno cambiati anche i regolamenti, le condizionalità rimarranno eccome. Le lettere di Gentiloni e Valdis Dombrovskis, per quanto autorevoli non fanno giurisprudenza e se qualche Stato nei prossimi anni facesse ricorso davanti ad un giudice, lo vincerebbe di sicuro e ci ritroveremmo la Troika dentro casa dopo aver preso i soldi con l' illusione di averli ottenuti senza alcuna condizionalità".

E allora il governo se vorrà andare avanti dovrà rivolgersi a Silvio Berlusconi: i suoi voti sul Mes sono già sicuri e valgono tanto oro quanto pesano. Secondo Italia Oggi potrebbe essere la paura del soccorso azzurro a sminare la fronda dei 5Stelle ribelli e a convincerli a votare per il fondo Salva-Stati.

