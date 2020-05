Maria Elena Boschi, la foto che fa indignare il web: "Ma la mascherina?" e "La cintura firmata uno schiaffo agli italiani"

24 maggio 2020 a

Anche Maria Elena Boschi nella bufera. A far indignare il web uno scatto della deputata di Italia Viva. "Firenze è sempre meravigliosa, ma colpisce vederla così vuota. Torneremo a viverla e a farci sorprendere dalla sua eterna bellezza", scrive la Boschi con tanto di scatto allegato. Peccato però che all'occhio lungo dei social non sono passati inosservati due dettagli. "Ma solo a noi comuni mortali tocca indossare la mascherina?”.

Domanda anticipata dalla Boschi che già aveva precisato: “Ovviamente ho tolto la mascherina solamente per scattare le foto e l’ho subito rimessa. E comunque nessuno era a meno di un metro da me. Teniamo tutti la mascherina” ha detto su Instagram. Ma le critiche alla bella deputata non sono finite qui: “Uno schiaffo agli italiani”, ha scritto un utente non potendo fare a meno di notare la cintura griffata.



