Sondaggio Alessandra Ghisleri sul decreto Rilancio: piace ad "altra sinistra" e M5s

26 maggio 2020 a

a

a

Il decreto Rilancio del governo sarà sufficiente a rilanciare l’economia dopo mesi di lockdown? È la domanda che Alessandra Ghisleri e la sua Euromedia Research hanno posto agli italiani. Il 46,3% ha risposto sì, ma ci sono importanti distinguo da fare: emerge infatti che più si va a sinistra e più aumenta il consenso nei confronti del decreto puramente assistenziale varato dal governo. Tra gli elettori di Italia Viva e Pd oltre il 66% crede che il dl Rilancio sia sufficiente, anche se la stragrande maggioranza ritiene che darà una scossa iniziale ma nulla di più, occorrerà ben altro per rilanciare l’economia a lungo termine.

"Stufo di fare la stampella di Conte". La decisione di Mattarella, addio Conte: una bomba, quando "stacca la spina"

Tra gli altri partiti di sinistra, quelli più estremi, il gradimento nelle misure economiche è addirittura al 74,5%, battuto soltanto da quello tra gli elettori del M5S che, proprio come i suoi vertici, si sono completamente appiattiti al Pd: il 77,4% degli intervistati grillini approva il decreto Rilancio. Cifre bulgare, che testimoniano come questo sia uno dei governi più a sinistra della storia, capace di ottenere consenso tra partiti e partitini che riescono a farsi andare bene persino una schifezza come l’ultimo dl. A presentargli il conto, prima o poi, saranno però gli italiani, che non avranno alcuna remora a mandarli tutti a casa dopo i disastri targati Conte e compagni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.