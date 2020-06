Nicola Zingaretti, avviso di sfratto a Giuseppe Conte? "Serve un salto di qualità"

08 giugno 2020 a

Nicola Zigaretti, come segretario Pd parla, nella prima direzione online della storia politica italiana, del governo Conte. E sono parole non sempre al miele per il premier e il suo futuro politico: "A volte ci sono difficoltà con M5s, ma è prevalso il confronto. Non ci sono alternative a questa coalizione. Con Conte non c’è stata nessuna contrapposizione, ma la necessità di un salto di qualità necessario.", spiega il segretario dem che chiede una svolta per il futuro, a partire dalla riforma del fisco, che deve rifarsi sempre più alla Costituzione per lottare contro le diseguaglianze. Zingaretti dice ok agli Stati generali di Conte, ma mette in guardia il premier dal commettere errori. Annuncia infine a luglio l'assemblea del Pd per definire scelte future del partito. E sugli Stati Generali voluti da Conte, Zingaretti è chiaro: "Diciamo bene all'iniziativa del presidente Conte, ma attenzione al rigore, al rispetto dei tempi certi, diciamo attenzione perché ora l'Ue chiede a noi rigore e piani seri, non possiamo sbagliare e quindi chiediamo la collaborazione sincera a tutti",

