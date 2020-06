Sergio Mattarella, la sua mano sul dossier-Colao: mossa del Quirinale per "fermare la passerella del premier"

09 giugno 2020 a

Sergio Mattarella ha tirato Giuseppe Conte per le orecchie. Non è un caso secondo Dagospia che Vittorio Colao e la sua task force abbiano presentato il piano per rilanciare l'Italia proprio a ridosso dall'annuncio del premier dei cosiddetti Stati Generali dell'Economia. Secondo il sito di Roberto D'Agostino, Colao, chiamato proprio da Mattarella per far ripartire il Paese dopo l'emergenza coronavirus, sarebbe tornato in Italia (da Londra dove da mesi coordina il suo gruppo di lavoro ndr) per impedire a Conte di dettare l'agenda per i prossimi anni. A quello per Dago servirebbero gli Stati Generali annunciati infatti in fretta e furia.

"Come si legge tra le righe di un paio di articoli odierni - spiega Dagospia - non è stato Conte a far trapelare ai giornali la bozza di Colao. No, quel testo arriva da più in alto, e il perché del leak è legato a una domanda che si sono posti in molti: quando giovedì il Governo incontrerà associazioni di categoria, economisti, sindacati, di che diavolo parleranno? Se non c'è una proposta, una base di partenza, che senso ha questa messa in scena? Per dar vita a un'altra passerella fuffa di Conte". Una tesi avvalorata dal fatto che il Quirinale ha già speso parola con gli altri paesi europei, promettendo l'impegno italiano per rilanciare il Paese. Ma Mattarella, sempre per quanto riportato da Dago, ha strigliato anche Dario Franceschini e tutto il Pd. Il motivo? I dem, a detta del Colle e non solo, non avrebbero fatto nulla. Zero proposte e i sondaggi ne danno conto.

