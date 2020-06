Massimo Garavaglia contro il M5s: "La battaglia per le auto elettriche? Un favore alla Cina"

17 giugno 2020 a

Le accuse contro il M5s, quella valigetta piena di soldi venezuelani, accuse non confermate e difficilissime da confermare, fanno comunque nascere il sospetto. Spintono a riflettere sulle mosse dei grillini. E una di queste riflessioni è del leghista Massimo Garavaglia, i cui spunti sono stati raccolti e rilanciati da Augusto Minzolini in un retroscena pubblicato su Il Giornale. L'esponente del Carroccio riflette sulla vicinanza un poco sospetta del M5s con diversi regimi. E sbotta: "Lasciamo stare le valigette, ma io so quello che hanno fatto nel governo gialloverde i grillini in favore di un regime impresentabile come quello di Maduro! Stessa cosa stanno facendo con i cinesi - sottolinea -. Non solo il 5G, la Via della seta, ma anche la battaglia per l'auto elettrica. Traduzione? Le batterie elettriche portano al litio; i giacimenti di litio sono un monopolio cinese. Punto. Io, invece, in politica estera sto sempre con chi vince le guerre: gli americani", conclude Garavaglia. E lo spunto interessante, ovviamente, è quello relativo alle auto elettriche e al litio: un altro favore dei grillini al Dragone cinese?

