Gaetano Quagliarello, il retroscena su Mattarella: "Concede a Conte quello che non dovrebbe. Se solo volesse..."

Dal Quirinale, a parte qualche "monito" di circostanza che dura lo spazio di un mattino, non c'è la volontà di far cadere Conte. Il centrodestra lo sa e non ha digerito bene la posizione del Capo dello Stato sull'esecutivo giallorosso.

Video su questo argomento "Recuperare credibilità": Mattarella, frustate alla magistratura

"Mattarella", si inalbera Gaetano Quagliariello, "concede a questa maggioranza quello che non dovrebbe concedergli. La verità è che in questa crisi, mentre c'è l'Europa, non c'è il Paese. Rischiamo di non potere sfruttare gli aiuti che ci arriveranno per colpa della politica. Tutta. Eppure, se il Quirinale volesse, in autunno potrebbe pilotare una crisi per dare vita ad un esecutivo con una maggioranza più ampia, più in sintonia con l'Europa", spiega il senatore al Giornale.

