M5s, il deputato Aldo Penna si autodenuncia: "Coltivo erba in casa"

Una vera e propria autodenuncia quella del grillino Leonardo Aldo Penna che su Facebook annuncia: "Coltivo la canapa in casa". Il parlamentare del Movimento 5 Stelle, con tanto di video, avvisa gli "amici": "Procediamo a piantare il semino di canapa, quando spunteranno i primi germogli vi informeremo". Tra il serio e il faceto Penna assicura di aver sottoscritto, insieme a oltre 100 parlamentari aderenti all’intergruppo parlamentare per la legalizzazione della cannabis, "una lettera al Presidente Giuseppe Conte".

Il motivo? "All’interno degli Stati generali si prenda in esame l’annoso problema dell’insufficiente produzione di cannabis per fini terapeutici e della filiera della canapa industriale - prosegue - pronta a giocare un grande ruolo nella transizione ecologica della economia italiana". Non solo perché il parlamentare chiede anche la revisione della legislazione sulla cannabis, "per restituire al circuito della legalità e dell’economia una pratica che nel mondo sempre più ha intrapreso un percorso di legalizzazione".

