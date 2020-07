Beppe Grillo, Dagospia: "La prossima settimana il video, ok all'alleanza M5s-Pd alle Regionali"

09 luglio 2020 a

Il Movimento 5 Stelle finirà per allearsi alle Regionali con il Pd. Nonostante il secco "no" del reggente Vito Crimi, tutto sembra già deciso. A metterci lo zampino Beppe Grillo, che da tempo sembra aver rivisto l'idea di farsi da parte. La notizia che arriverà come un fulmine a ciel sereno sui pentastellati è stata anticipata da Dagospia che parla di un video del fondatore M5s che uscirà a giorni. Qui - si legge sul sito di Roberto D'Agostino - Grillo apre all’alleanza Pd-M5S in tutte le Regioni". Un filmato che secondo Dago doveva uscire già la scorsa settimana ma poi si è temporeggiato per dare il tempo a Crimi di far "ingoiare il rospo ai parlamentari più ostili". Un video con il quale cancellerebbe di fatto Davide Casaleggio, da sempre ostile all'idea di un patto anche a livello locale con gli alleati di governo.

"Dobbiamo allearci con il Pd se vogliamo portarci a casa almeno una regione", hanno più volte ripetuto Giuseppe Conte e Grillo al reggente fino a quando quest'ultimo non si è convinto. L'accordo, che Crimi ancora deve comunicare ai grillini, vale per tutte le regioni, anche per la Campania dove i pentastellati sarebbero addirittara pronti a una giravolta appoggiando Vincenzo De Luca.

