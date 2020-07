Immigrazione, il sondaggio: il 58% degli italiani teme che gli sbarchi ci portino il coronavirus

10 luglio 2020 a

a

a

Brutte notizie per il governo a favore dei porti aperti e che mira a smantellare i decreti sicurezza di salviniana memoria: gli italiani temono il peggio. Secondo un sondaggio di Termometro Politico il 58,4 per cento degli italiani teme che tra i migranti che sbarcano quasi ogni giorno in Sicilia ci siano anche dei portatori di coronavirus. Più della maggioranza, esattamente il 50,1 per cento, ritiene che questo sia un ulteriore motivo per bloccare gli sbarchi mentre l'8,3, nonostante sia a favore dell'accoglienza, pensa che sia meglio per qualche tempo interrompere gli arrivi. Che siano questi gli elettori del Pd? Può darsi. A non essere preoccupato per quanto sta succedendo il 40,6 per cento degli italiani. La soluzione per questa fetta di popolazione è testare tutti i migranti, mettendoli in caso di positività in isolamento.

Ridate all'Italia il "cattivo" Salvini. Immigrazione, scenario agghiacciante: l'affondo di Pietro Senaldi

Proprio nella giornata di oggi, venerdì 10 luglio, Lampedusa è stata presa di mira da una raffica di sbarchi. In poco più di 24 ore sono infatti approdati 618 migranti, tra cui donne e minori, soccorsi dagli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.