Vittorio Sgarbi a In Onda, altra cannonata a Mara Carfagna: "Perché voglio ringraziarla"

12 luglio 2020 a

Ancora Vittorio Sgarbi. Ancora contro Mara Carfagna. Il critico d'arte era ospite a In Onda su La7, il programma di David Parenzo e Luca Telese, la puntata è quella di sabato 11 luglio. E si è tornati a parlare delle furibonde risse alla Camera tra Sgarbi e la Carfagna, per le mascherine anti-coronavirus e non solo. Sgarbi apre il fuoco contro la forzista prima scegliendo il registro dell'ironia: "La mascherina che porto è un omaggio alla vicepresidente della Camera Carfagna che volle aprire con me una polemica sul tema. Volevo ringraziarla". Dunque, parlando dello scontro in aula, aggiunge: "Volevo ringraziare la Carfagna per avermi consentito una performance preterintenzionale, mi ha portato un consenso straordinario. I ragazzi e i bambini mi fermano, tutti felici che io mi sia ribellato", conclude Vittorio Sgarbi.

