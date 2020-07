Matteo Salvini "smontato" dal governo. Decreti sicurezza e immigrazione, la bozza: "Via le multe milionarie alle Ong"

15 luglio 2020 a

a

a

Per i migranti che sbarcano positivi al Covid si restringono le possibilità di accoglienza alle sole caserme il governo prepara l'addio alle multe milionarie per le imbarcazioni delle Ong. Lo prevede la bozza di decreto presentata dalla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese. La bozza contiene la trasformazione dell'illecito da amministrativo a penale, percorsi più facili per la protezione umanitaria, la revisione del sistema di accoglienza e la possibilità per i richiedenti asilo di iscriversi all'anagrafe.

Video su questo argomento "Siamo stremati". Immigrazione, come gode Salvini: la grillina che demolisce i grillini, il video definitivo

Nei fatti il provvedimento cancellerà buona parte dei Decreti Salvini con il ritorno dello Sprar. Il testo amplia i permessi per chi potrebbe subire «trattamenti inumani e degradanti» nel proprio Paese e a chi necessita di cure, mentre si dimezzano i tempi di attesa nei Cpr (da 180 a 90 giorni).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.