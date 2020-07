Lucia Azzolina a In Onda: "La scuola è come un puzzle. Se manca un pezzo...", l'ultima bislacca teoria

31 luglio 2020 a

Come si incarta, Lucia Azzolina. Siamo ancora a In Onda su La7, il programma di David Prenzo e Luca Telese dove ormai è una sorta di ospite fissa. Si parla ovviamente della tormentata ripartenza della scuola a settembre dopo il lungo stop per coronavirus. E l'improbabile ministro dell'Istruzione M5s spiega: "La ripartenza della scuola è come un puzzle. Se manca un pezzo, se ne metto un altro della stessa dimensione e si completa...". L'ennesima supercazzola è servita: ecco in che mani siamo. Insomma, per la pentastellata la scuola è come un puzzle: via un pezzo e se ne inserisce un altro.

