Matteo Salvini a Stasera Italia: "Il governo insegue gli italiani e lascia liberi i migranti positivi al coronavirus"

14 agosto 2020 a

Una lunga e violentissima tirata contro il governo sul tema sbarchi. Matteo Salvini, ospite di Stasera Italia, non fa sconti a Giuseppe Conte e a Luciana Lamorgese, succeduta proprio al leader della Lega alla guida del Ministero degli Interni che gestisce la pratica migranti. La situazione, tra Lampedusa e Pozzallo, è ormai fuori controllo, con un problema duplice di sicurezza e di tenuta sanitaria, visto che decine di africani positivi al coronavirus stanno sbarcando sulle coste italiane per poi fuggire letteralmente dai centri di accoglienza.





"Negli altri Paesi europei - spiega Salvini in diretta a Rete4 - gli sbarchi sono in diminuzione, solo in Italia sono triplicati. Mi domando solo se sia incapacità del governo o se sia un preciso disegno politico. Uno scambio con l'Europa?". Il motivo dello sbando è facile da individuare "Se invece di dire dei NO, bloccare gli sbarchi e svegliare l'Europa, noleggi delle navi crociera per garantire brillante soggiorno a chi sbarca: la situazione può solo che peggiorare. L'anno scorso coi Decreti sicurezza, Salvini e Lega al governo, gli arrivi, ad oggi, erano stati 4mila. Stessa Italia, stesse leggi e senza il virus. Quest'anno invece, con Pd e 5 stelle, gli arrivi ad oggi sono 15mila. 4 volte tanto". Oltre al danno, la beffa. "Chiedono agli italiani sacrifici e mascherine, intanto sono sbarcati 15mila clandestini che vagano per l’Italia. A loro nessuno chiede nulla. Normale che ci sia un governo che insegue italiani, e poi fa sbarcare persone che ci portano problemi e infezioni?".

