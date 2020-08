Matteo Salvini e la Lega, "virus già inoculato" in Toscana. Flavia Fratello, sconcerto in diretta a Omnibus

21 agosto 2020 a

"Il virus si era già inoculato". A Omnibus su La7 non si sta parlando di Covid19, ma di Matteo Salvini e della Lega paragonati, appunto, a un virus. "Nel 2018 la Lega vinse a Pisa, in un territorio dove 5 anni prima non esisteva, prendeva lo 0,35% - è il ragionamento di David Allegranti, giornalista del Foglio in collegamento -. Poi ha conquistato il Comune con il 25% in una città progressista, a differenza di altre città più rosse della Toscana come Sesto Fiorentino, nota al grande pubblico come Sestograd...".

E qui interviene la conduttrice Flavia Fratello, che in tono forse ironico ma sicuramente fuori luogo, visto il momento storico, piazza la battutina sul virus. "Il libero voto per la Lega che si afferma nei territori, ora è diventato un 'virus che si inocula' - commenta il consigliere regionale lombardo della Lega Gian Marco Senna, che condivide su Twitter l'estratto -. Sapevamo di essere amati dai media, ma non così tanto".

