Matteo Salvini incontra Giancarlo Giorgetti, frecciata ai giornalisti: "Parlate con lui, stiamo litigando"

Nonostante le malelingue, tra Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini non ci sono problemi. Un'ultima riprova? Un incontro al Senato. Qui i due si lasciano andare a un siparietto ironico, dimostrazione che il vicesegretario federale della Lega e il suo leader non vanno in direzioni opposte come vogliono i retroscena. "Parlate con lui - replica l'ex ministro dell'Interno ai giornalisti che lo attendevano fuori da Montecitorio - che stiamo litigando". Una semplice battuta. Nulla di più.

Lo stesso Giorgetti, raggiunto dall'Adnkronos, mette le cose in chiaro sul suo endorsement al Ppe e sulla possibile svolta centrista del Carroccio arrivati dopo i risultati delle Regionali: "Lo dice anche San Paolo nella lettera ai romani - esordisce rimanendo sul vago -, la speranza batte la disperazione". A questo punto su quali siano stati i veri motivi del tête-à-tête al Senato non è dato sapersi. Una cosa però è certa: l'appuntamento è durato circa un'ora, troppo poco per un'accesa discussione su temi fondamentali per il partito.

