Giorgia Meloni contro Dario Franceschini: "Chapeau a Berlusconi per lo scostamento? Ringrazi tutto il centrodestra"

Il centrodestra unito ha votato sì allo scostamento di bilancio. Una buona notizia per il governo che, prontamente ha ringraziato l'opposizione, o meglio, Silvio Berlusconi. “Una scelta di responsabilità di Berlusconi che ha politicamente costretto le altre forze di centrodestra a cambiare linea e ad adeguarsi. Chapeau”, è il ringraziamento di niente di meno del ministro della Cultura, Dario Franceschini. Peccato però che il dem abbia dimenticato che anche Lega e Fratelli d'Italia siano andati incontro all'esecutivo approvando gli 8 miliardi. Motivo, questo, per cui Giorgia Meloni ha riportato i giallorossi alla realtà: “Hanno cercato di spaccare il centrodestra, il gioco non è riuscito, nel metodo e nel merito. Franceschini dice chapeau a Berlusconi? Lo dica a tutto il centrodestra”.

Via libera allo scostamento di bilancio, in questa foto il "nuovo" centrodestra. Ora Conte resta senza scudo

Ma il plauso dopo la votazione arriva anche da Nicola Zingaretti: “L’Italia che si unisce sulle cose da fare in questa drammatica emergenza è una buona notizia. Abbiamo combattuto per questo obiettivo ora raggiunto. Adesso sconfiggiamo il Covid: ridiamo fiducia e speranza alle persone”. Non poteva che essere soddisfatto Giuseppe Conte: “La votazione alla Camera sulla risoluzione di maggioranza relativa allo scostamento di bilancio è un ottimo segnale in questo momento di particolare difficoltà che sta attraversando il Paese. Tra le forze di opposizione prevale la via del dialogo e di un approccio costruttivo e per questo ringrazio, in particolare, quanti l’hanno voluta perseguire sin dall’inizio, con determinazione ma sempre nella chiarezza dei ruoli”. Una chiara frecciatina a Salvini e Meloni che, a differenza del Cavaliere, si erano detti contrari da subito ad aiutare il governo. Ma il premier canta vittoria troppo in fretta, a breve la tenuta dell'esecutivo sarà messa alla prova dal Mes e, in quel caso, a mettere i bastoni tra le ruote saranno gli stessi grillini.

