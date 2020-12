Sondaggio Nando Pagnoncelli, fiducia nei leader: salgono Giuseppe Conte e Roberto Speranza. Bene Salvini

13 dicembre 2020 a

a

a

Una enorme sorpresa dal cosiddetto "cruscotto" di Ipsos, l'istituto demoscopico di Nando Pagnoncelli. Si tratta delle ultime rilevazioni politiche che, a sorpresa, danno in netta crescita la fiducia di Giuseppe Conte, in crescita di 3 punti percentuali al 59% rispetto alla precedente rilevazione. Sale anche la fiducia nel governo, per la precisione di 2 punti, al 55 per cento. Insomma, le polemiche in maggioranza e le minacce di crisi non sembrerebbero avere conseguenze negative per il presidente del Consiglio e per l'esecutivo, anzi.

Tra i leader, in termini di fiducia, secondo Pagnoncelli si colloca Roberto Speranza al 37%, in crescita di 2 punti percentuali. Dunque Giorgia Meloni con la terza piazza, stabile al 34 per cento. Risale di 2 punti anche Matteo Salvini, al 31%, seguito da Nicola Zingaretti stabile al 27% e da Luigi Di Maio, in crescita di 2 punti al 26 per cento. E ancora, Silvio Berlusconi stabile al 24%, Teresa Bellanova al 22% (+1), Alfonso Bonafede al 21% (+1), Vito Crimi al 19% (+2) e infine Matteo Renzi al 12% (+2). Già, chi ha fiducia in Renzi... ?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.