Matteo Renzi, la battuta con Salvini: "Hai visto che mazzo ho fatto a Giuseppe Conte?"

13 dicembre 2020 a

a

a

Matteo Renzi appena finito di parlare in Senato mercoledì sera, dopo aver attaccato il premier Giuseppe Conte, si sente chiamare: è Salvini che vuole complimentarsi. "Bravo! Hai ragione su tutto", gli dice Salvini. Imeddiata la risposta di Renzi: "Hai visto? Gli ho fatto il mazzo", facendo riferimento al premier Conte. Entrambi i Matteo vorrebbero vedere fuori da Palazzo Chigi Giuseppe Conte. I due Matteo però ormai si sentono spesso anche via sms. Proprio Renzi tramite cellulare ha spedito a Salvini una delle sue ultime interviste più dure con a supporto una didascalia che recitava: "Ci sono andato giù duro eh".

Il ribaltone di Salvini, fuori i nomi: ecco chi sono i grillini con cui vuole fare il governo. Un piano esplosivo

Entrambi sognano un governo di unità nazionale. "Visto che non si andrà a votare, le ipotesi sono due: o si forma un Conte ter o un governo tecnico. In quel caso noi ci andremo a sedere a quel tavolo", si evidenzia da alcuni ambienti della Lega vicini a Salvini. Posizione che non piace a Giorgia Meloni: "L'unica soluzione decente sono le elezioni anticipate" ha ribadito la leader di Fratelli d'Italia. Salvini però è convinto ieri. Ma Salvini tira dritto perché è convinto, su consiglio di Giancarlo Giorgetti, che Renzi stavolta "andrà fino in fondo". Il leader della Lega vuole essere protagonista nel gestire i soldi del Recovery e nella partita del Quirinale. "Sull'elezione del capo dello Stato senza la Lega e il centrodestra non si va da nessuna parte" ha spiegato il leader del Carroccio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.