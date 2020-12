Carlo Nordio a Omnibus: "Lo scontro tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi? Come la Guerra fredda"

14 dicembre 2020 a

Come finirà, lo scontro in atto tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi? Crisi o non crisi? Voto o non voto? A dire la sua, ospite in collegamento con Omnibus su La7, ci pensa l'ex magistrato Carlo Nordio, che per definire lo scenario utilizza un paragone suggestivo: "Renzi e Conte? Come gli Stati Uniti e l'Urss nel corso della Guerra fredda". In che senso, è presto detto: "Proprio come durante la Guerra fredda, nessuno colpisce per primo perché sa che potrebbe cadere anche lui". Se ne deduce che, per Nordio, trattasi soltanto di minacce spuntate: nel corso della Guerra fredda, alla fine nessuno aveva mai davvero attaccato. E, probabilmente, anche in questo caso andrà così: a decidere le sorti del governo e dei due leder, insomma, saranno altri fattori e altre circostanze.

