Giuseppe Conte e le immagini al Tg1? La conferma: "Realizzate dall'ufficio di Rocco Casalino"

Quello che fino a poco fa era solo un sospetto, è diventato realtà. A confermare che le immagini di Giuseppe Conte nei Tg Rai sono realizzate dall'ufficio di Rocco Casalino è Michele Anzaldi. Il deputato di Italia Viva nonché segretario del Consiglio di Vigilanza aveva chiesto a Palazzo Chigi chiarimenti. Eccoli arrivati. "La replica del portavoce della presidenza del Consiglio alla mia richiesta di chiarimenti conferma che a realizzare le immagini degli incontri politici e istituzionali a Palazzo Chigi è direttamente l’ufficio di Casalino, un soggetto dichiaratamente di parte. E i tg Rai, servizio pubblico pagato dal canone, decidono di adeguarsi".

Una situazione "inaccettabile" la definisce il renziano che tira in ballo l’Ordine dei giornalisti affinché intervenga sulla questione. Ma non è finita: “Da mesi e mesi i telespettatori vedono nei tg Rai, in particolare al Tg1, sempre le stesse pose del premier replicate all’infinito. Ora abbiamo conferma che quelle immagini sono confezionate direttamente a Palazzo Chigi e i telegiornali della Rai sono diventati il megafono di TeleConte". Un attacco, questo, che arriva più puntuale che mai. Quando i rapporti tra Italia Viva e il premier sono ai minimi storici.

