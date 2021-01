Michele Anzaldi rincara la dose, accuse a Giuseppe Conte e alla Rai: "Cosa va in onda tutte le sere"

06 gennaio 2021 a

a

a

Michele Anzaldi colpisce ancora. Il dubbio dello zampino o meno di Rocco Casalino nelle immagini di Viale Mazzini che ritraggono Giuseppe Conte rimane. E così il deputato di Italia Viva, nonché segretario della Vigilanza Rai, rincara la dose. E lo fa come sempre in pubblica piazza: "Le immagini modello Istituto Luce di Conte in posa - cinguetta sul suo profilo Twitter - perennemente "al lavoro", indaffarato, pensoso, in onda tutte le sere nei tg Rai (soprattutto Tg1), sono state realizzate da operatori Rai o direttamente dagli uffici di Palazzo Chigi? Ho depositato un'interrogazione in Vigilanza". Insomma, il renziano non demorde, in attesa che qualcuno si faccia avanti una volta per tutte.

"Immagini auto prodotte". Mai visto niente di simile: su Casalino, Conte e Tg1 la più pesante delle accuse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.