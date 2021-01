Sergio Mattarella, indiscrezioni: "Meno rigido e più mediatore", il messaggio dal Quirinale a Matteo Renzi

12 gennaio 2021 a

Il Quirinale bacchetta Matteo Renzi. La strigliata sarebbe arrivata dopo che dal Colle avevano ascoltato tutti i principali attori di questa presunta crisi politica. Il leader di Italia Viva sembra sempre più convinto di voler chiudere l'esperienza giallorossa e non fa altro che puntare i piedi su ogni trattativa. Un comportamento che non va giù a Sergio Mattarella. Affaritaliani.it , nell'articolo di Marco Antonellis, parla addirittura di "una lavata di capo" all'ex premier: "Cerca di essere meno rigido e più mediatore", è il messaggio giunto a destinazione.

"Non può dirmi cosa devo fare". Renzi fuori controllo, bombarda pure Mattarella:

Il Colle infatti le sta tentando tutte per evitare un vuoto di potere in un momento estremamente delicato per il Paese e con una pandemia in corso. Per questo - è quanto riferisce chi ha sondato gli umori delle sacre stanze - Mattarella sarebbe disposto a chiudere un occhio in cambio di un accordo blindato tra le parti. Il Quirinale dunque non intende mettere mano su Palazzo Chigi, lasciando Giuseppe Conte lì dov'è. Per non parlare poi del passaggio in Parlamento. Gli uomini del capo dello Stato non vogliono che questa maggioranza vada in fumo e, ancor peggio, che racimoli responsabili per salvarsi per il rotto della cuffia. E così, in questo tesissimo clima, il presidente della Repubblica non può far altro che richiamare all'ordine partiti e non. Forse però è tardi.

