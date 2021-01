Ettore Rosato, "i 5 Stelle capiscono le cose come noi": e loro lasciano l'Aula, baraonda sotto gli occhi di Conte

18 gennaio 2021 a

Ettore Rosato ha fatto una critica sottile al Movimento 5 Stelle, provocando la reazione infuriata di alcuni deputati grillini, che hanno deciso di abbandonare l’aula della Camera durante l’intervento del capogruppo renziano. Il quale aveva tirato in ballo il tema del Mes che è ovviamente molto delicato per gli ormai ex alleati di governo: “Premier Conte, lei si è soffermato sul Mes, lo ha definito un problema divisivo e per questo lo ha accantonato. Io conosco i colleghi del M5s ormai da 8 anni, tra loro ci sono molte persone che stimo, hanno la capacità di discernere le cose… le capiscono come le capiamo noi, non c’è differenza da questo punto di vista”. Tali parole hanno fatto esplodere l’Aula tra risate di scherno e proteste: “Non volevo essere offensivo”, ha dichiarato Rosato, sorpreso dal vedere deputati grillini lasciare l’Aula. “Mi scuso se qualcuno ha inteso in maniera offensiva - ha aggiunto il renziano - volevo dire che io reputo il M5s capace di entrare nel merito anche su temi che considera divisivi”.

