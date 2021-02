Live non è la d'Urso. la confessione intima di Maria Elena Boschi su Giulio Berruti: "Si. Sono innamorata"

07 febbraio 2021 a

Politica. Ma anche vita privata. Al Live arriva la Boschi, che parla di tutto. Prima di quello che accade nei palazzi della politica e poi nel suo cuore (con Giulio Berruti). Ha vinto Italia Viva? Ha vinto Renzi? “Mi auguro che il Governo Draghi inizi il prima possibile. Sarà una vittoria per l’Italia. E un po è stata anche una nostra vittoria. Andava fatto per il Paese”, tuona la Boschi a Live non è la d’Urso.

L’ex ministro dice di essere preoccupata per l’emergenza Covid e per quegli italiani che rischiano di non curarsi per altre patologie. Ma la Boschi dice che la crisi sanitaria va avanti da 11 mesi ed è legata alla richiesta di un cambio di passo. “Con Draghi avremo un Governo migliore”, continua la Boschi. Ma adesso tutti vorrebbero entrare sul carro di Draghi. Sembra che anche Salvini voglia stringere la mano a Draghi. E l’ex ministro di Italia Viva racconta che il movimento di Renzi c’è senza aver chiesto ministeri o altro. “Di fronte alla crisi del Paese passano in secondo piano anche le offese della Lega”, tuona.

Italia Viva tra tecnici e politici vorrebbe un “Governo di competenti”. E poi la spallata a Spadafora, che ha detto di aver conosciuto il mondo dello sport grazie al suo dicastero. La Boschi è sotto choc. “L’importante che siano persone che sanno dove mettere le mani”, puntualizza. La Boschi non ama formule, ma spera che i 200 miliardi di euro in arrivo dall’Europa possano essere spesi nel migliore dei modi.

Poi capitolo Covid. “Sui vaccini ritardi e errori. Ad esempio prevedere queste strutture nelle primule è stato un errore: spesi milioni di soldi. Si potrebbero usare i palazzetti dello sport o altri luoghi fermi da tempo”: la Boschi asfalta il Governo Conte. Ma allo stesso tempo dice che nella prima fase del Coronavirus il premier uscente non ha sbagliato. Poi l’errore di non progettare. Prima di lasciare il collegamento, però, la d’Urso chiede alla Boschi se è felice ed innamorata con l’attore Giulio Berruti. “Si. Sono innamorata. Giulio è un ragazzo che c’è”, conclude la Boschi. Senza sottrarsi alla domanda.

