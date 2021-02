L'aria che tira, Myrta Merlino li chiama "alleati"? Sceneggiata di Alessia Morani: alza il "ditino" e... che figura di palta

15 febbraio 2021 a

Alessia Morani pronta a pungere. La deputata del Partito democratico esordisce in collegamento con L'Aria Che Tira con una provocazione. "Stai provando a fare un esperimento antropologico - dice subito a Myrta Merlino - mettendo insieme me e Borghi e chiamandoci alleati". La Morani non apprezza la dicitura della conduttrice di La7 e puntualizza: "Ci terrei a chiarire che io e Borghi siamo dei compagni di viaggio, finita questa esperienza ognuno tornerà a casa sua. L'imbarazzo di Borghi nello stare in un governo convintamente europeista lo comprendo". Immediata la replica del leghista Claudio Borghi che tuona: "Sto in Parlamento, non al governo".

Ma niente, la dem, non ne vuole sapere: "La Lega professa il sovranismo che, ricordiamo ai telespettatori, è l'esatto opposto dell'europeismo. Per cui cerchiamo di capire chi è europeista e chi non lo è". Infine la sviolinata a Mario Draghi: "Lui è l'europeista per eccellenza, essendo stato alla guida della Banca centrale europea in uno dei momenti più drammatici per l'Europa". "Beh - interviene Borghi -, Draghi nella sua Bce ha messo in minoranza la Germania".

A quel punto a prendere la parola è l'economista della Lega che ammette: "Non ho ancora avuto modo di parlare con Draghi, non vedo l'ora di iniziare a farlo così capiamo da che parte vogliamo andare. L'europeismo non credo sia diventato una religione, la maggioranza di questo Parlamento è stata eletta con dei programmi eurocritici". Il tentativo della Morani di affossare il Carroccio non è andato a buon fine. E nemmeno quello del suo leader, Nicola Zingaretti, che tutte le tenta pur di tagliare fuori Matteo Salvini dal nuovo governo. Una voce confermata anche da una telefonata tra l'ex ministro e Matteo Renzi. Il primo si sfogava con il leader di Italia Viva ricordando che "Zingaretti chiude alla Lega e vuole ministeri? Non lo posso accettare".

