L'aria che tira, Ignazio La Russa contro Enrico Letta: "Mozione di sfiducia a Speranza? Si vergogni lui"

Si parla della mozione di sfiducia a Roberto Speranza in studio da Myrta Merlino nella puntata di oggi 16 aprile de L'aria che tira, su La7, e Ignazio La Russa, di Fratelli d'Italia, commenta: "Senza Fratelli d'Italia saremmo alla dittatura completa. Enrico Letta che io stimo si vergogni di dire 'vergogna' a un'iniziativa democratica e parlamentare dell'unico partito di opposizione. Si deve vergognare. Se riteniamo in Parlamento, civilmente, alla luce del sole, di chiedere allo stesso Parlamento di valutare l'operato di un ministro, non può rispondere vergogna".

Per quanto riguarda Matteo Salvini che ha deciso di non sfiduciare il ministro della Salute, è normale, osserva La Russa: "La Lega non può dire che Speranza è inadeguato né può votare contro un ministro senza uscire dal governo, anche perché la Lega in passato ne ha presentate diverse di mozioni di sfiducia contro singoli ministri". Insomma, prosegue La Russa: "La Lega ha legittimamente scelto di stare al governo, facendo un ragionamento logico, ha scelto di rispondere all'appello del presidente della Repubblica e Matteo Salvini ha fatto una valutazione che non contestiamo ma non condividiamo. Noi non vogliamo stare in una ammucchiata di governo".

Ieri sera 15 aprile, il segretario del Pd Enrico Letta, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, aveva commentato così la mozione di sfiducia al ministro della Salute: "Viene messo alla gogna Speranza, ed è una vergogna che venga presentata da Fratelli d'Italia una mozione di sfiducia contro il ministro della Salute in questo momento. E' sbagliato questo approccio", aveva tuonato. Una dichiarazione che ha fatto andare su tutte le furie il partito guidato da Giorgia Meloni, che è appunto, l'unico all'opposizione del governo di Mario Draghi.

