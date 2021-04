Patrizia Baffi lascia Matteo Renzi per FdI e Meloni: "Insulti e minacce". Basta una foto: ecco l'ultimo schifo

20 aprile 2021 a

Patrizia Baffi è l’ultima arrivata in casa Fratelli d’Italia. La consigliera regionale lombarda è stata eletta tra le file del Pd e poi è passata a Italia Viva, ma ha deciso di fare un ulteriore cambio di casacca: una buona notizia per Giorgia Meloni, che ha ampliato il bacino di consiglieri. La sua adesione al gruppo di Fdi sta costando a Patrizia Baffi insulti e addirittura minacce da parte di chi la ritiene una “voltagabbana”: come riportato da Il Giornale, le invettive sono iniziate nel corso del fine settimana per una foto che la ritraeva in un gazebo lodigiano di Fdi.

La Baffi si era allontanata da tempo dal centrosinistra e poi anche da Italia Viva, che in Regione Lombardia si era schiacciata sulle posizioni di sinistra: tra l’altro la consigliera aveva votato no alle mozioni di sfiducia nei confronti del presidente Attilio Fontana e dell’allora assessore Giulio Gallera. Poi era stata eletta presidente della commissione speciale sul Covid ed era diventata un bersaglio della sinistra, con i renziani che l’avevano lasciata da sola.

Alla luce di ciò non è affatto strano che abbia deciso di passare al centrodestra. Insieme a messaggi volgari e offensivi, sono per fortuna arrivati anche quelli si sostegno: “Persone che mi seguono e mi stimano, mi incoraggiano e mi fanno le congratulazioni. Tante persone che mi capiscono e per me valgono più degli insulti”.

