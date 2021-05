Bruno Vespa su Mario Draghi al Quirinale: "Ma all'ultimo minuto...", chi può ribaltare tutto

18 maggio 2021 a

Bruno Vespa ha scritto un libro sui dodici presidenti della Repubblica. A breve arriverà il tredicesimo, ma per il momento il volto storico della Rai non intende sbilanciarsi su chi sarà il successore di Sergio Mattarella. Ospite di Myrta Merlino a L’aria che tira su La7, il conduttore di Porta a Porta è stato incalzato dalla padrona di casa su tale argomento: “Chi legge questo libro impara che non si possono fare previsioni sul presidente della Repubblica”.

“Tutto succede sempre all’ultimo minuto”, ha sottolineato Vespa, che non condivide le preoccupazioni di alcuni colleghi, secondo cui la politica rischia di non avere una regia e di non arrivare in maniera razionale all’elezione del capo dello Stato. “L’unica novità di quest’anno - ha dichiarato il giornalista Rai - è che nessuno schieramento ce la fa da solo. Teoricamente il centrodestra potrebbe farcela perché ha 466 voti, compresi i consiglieri regionali. Ma per ora è tutta fantascienza, credo che ci saranno le condizioni per fare un presidente della Repubblica realmente condiviso”.

Per Vespa, infatti, quella del successore di Mattarella non sarà un scelta ideale ma di necessità. La Lega di Matteo Salvini ha già fatto il nome di Mario Draghi: “Si tratta di una candidatura di assoluto prestigio e Salvini spera che andando al Quirinale Draghi sciolga le Camere. Questa è anche la tesi di Giorgetti, che vorrebbe confermare Mattarella per sciogliere subito le Camere e adeguare il Parlamento ‘illegittimo’, dato che ad eleggere il presidente dovrebbero essere di meno di quelli attuali”.

