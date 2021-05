Danilo Toninelli, esce il suo libro e lui delira: "Il Sistema si è già scatenato contro di me". Attenzione al sottotitolo: no, non è una barzelletta

31 maggio 2021 a

Fermi tutti, perché oggi è il grande giorno: esce il libro di Danilo Toninelli, l'ex ministro grillino e reginetto di pettorali ma soprattutto di gaffe. La sua fatica letteraria si propone col titolo Non mollare mai. Ma davvero gustoso è il sottotitolo, ben evidente in copertina: "La storia del ministro più attaccato di sempre". Sottotitolo che merita qualche breve riflessione. La prima: "attaccato" forse è il termine sbagliato, ci perdoni ma è fin troppo nobile ("attaccato" attiene al contenuto politico); insomma forse era meglio "dileggiato". Poi certo, non poteva mica scrivere in prima pagina "il ministro più dileggiato di sempre".

Ma tant'è, nel presentare il suo libro sui social, il mitico Toninelli si spende in un appello: "Aiutatemi a diffondere questo importante video perché ho solo voi come passaparola. La semplice notizia della sua pubblicazione ha già scatenato il Sistema contro di me. Leggere questo libro non significa solo dare loro una bella spallata ma anche conoscere cosa ha fatto realmente un cittadino normale, con le mani libere, in un solo anno nei palazzi del potere!", la spara. Già, il "Sistema" (ma che è?) si è già "scatenato" contro di lui per il libro: roba da grillini della primissima ora, roba che flirta con scie chimiche e dintorni. Davvero spassoso, ammettiamolo.

Dunque, qualche informazione pratica. Il libro del re di gaffe e sfondoni è autoprodotto e disponibile unicamente su Amazon, dunque sull'e-commerce di Jeff Bezos. Il grillino ha infatti utilizzato Kindle Direct Publishing, in cui di fatto ci si auto-produce e auto-edita. E di che parla, Toninelli? Del "Sistema" che lo attacca, va da sè: i poteri forti o presunti tali, banche e cupole, le "élite", i potenti, i manager e i Benetton, giusto per pescare qualche tema dal nutrito mazzo. E ci si interroga: riuscirà il "Sistema" a non collassare dopo il libro di Toninelli? Noi, un'idea, ce l'abbiamo.

