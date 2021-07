Nicola Piepoli e l'ipotesi di scissione nel M5s: "Per Conte e Grillo saranno ca*** acidi", ecco dove sprofonderanno

Elisa Calessi 05 luglio 2021 a

Nicola Piepoli, è la fine dei Cinquestelle o sopravviveranno?

«Sopravviveranno. Il problema è come. Se i due contendenti, Grillo e Conte, non lavorano per il terzo che gode, ma per se stessi, se fanno la pace, allora mantengono tranquillamente il 16%, che oggi viene attribuito nei sondaggi al M5S. Se si dividono, allora sono c***i acidi».

In che senso?

«Che crollano. Nascerà un simil partito laterale e un M5S plus. Si prenderanno ciascuno l'8%».

Anche il partito di Conte non andrebbe oltre l'8%?

«Il partito di Conte si prende la metà del M5S, non di più. Cioè l'8%».

Molti suoi colleghi lo danno al 15-16%.

«Col cavolo. La guerra la vince chi non la fa, non chi la fa. Come è finito Renzi?».

D'accordo, ma Conte ha un consenso, anche oggi, altissimo.

«Manterrà il consenso sotto forma di opinione pubblica. Ma una cosa è dire "Conte mi piace" e a dirlo oggi, secondo noi, è il 53% degli italiani. Altro è votarlo».

Seguirebbe la parabola di Monti?

«Non solo di Monti, ma di Renzi, di Bersani. Chi se ne va, paga. Anzi, pagano tutti. Anche chi resta».

Chi ha sbagliato? Grillo o Conte?

«Hanno sbagliato tutti e due. Dovevano fare la pace. Subito. Non la guerra. Nell'agosto del 1943 Hitler era nel cuore della Russia, eppure ha mandato dei messaggeri proprio durante la battaglia di Kursk, con 10mila carri armati schierati per parte. È stata la più grande battaglia nella guerra tra Germania e Russia, eppure i generali trattavano».



Chi sarà il prossimo leader del M5s?

«Io voterei per Di Maio. È un ragazzo saggio, prudente, che ha cercato di mettere pace. È stato bravo».

Il governo ne risentirà?

«Per nulla. Mario Draghi proseguirà nella sua strada».

Quel che resta del M5s e il partito di Conte, se nascerà, manterranno il sostegno al governo?

«Io so che il governo rimarrà. Questo è il mio sentiment».

E il sentiment degli elettori M5S?

«Disorientamento assoluto».

