Francesca Benevento, "ti do un pugno e ti spacco la faccia": l'ultimo delirio della candidata mina-vagante

La candidata scomoda del centrodestra colpisce ancora. Francesca Benevento, influencer romana dalle frequenti uscite no vax e, come se non bastasse, pure antisemite, da tempo mette in imbarazzo il candidato sindaco Enrico Michetti, che una settimana fa era stato costretto a disconoscerla pubblicamente a causa delle dichiarazioni "contro la linea" della coalizione, diffidandola pure dall'usarne il simbolo per la campagna elettorale.

Non paga delle precedenti polemiche, la Benevento ci va nuovamente giù pesante. Ex esponente dei Cinque stelle capitolini, sul suo profilo Instagram pubblica un video in cui recita il motto di un vecchio saggio: "Se vuoi spezzare un dito, è fragile, è solo. Ma se insieme a quel dito si uniscono le altre dita, compatte, e poi si piegano insieme diventano un pugno. Che ti do in faccia e ti spacco la faccia". Un messaggio conciliante, non c'è che dire. Probabilmente, non si trattava di Confucio. E l'hashtag utilizzato per contestualizzare la fine "riflessione politica" è tutto un programma: #NoGreenPass.

Un paio di settimane fa aveva preso di mira il ministro della Salute Roberto Speranza, con parole terrificanti all'insegna del peggior complottismo: "Speranza ebreo, nel vaccino mettono microchip per controllarci". O ancora: "Vogliono sottometterci, chi si vaccina è schiavo di Big Pharma". Dichiarazioni social a cui Michetti aveva reagito duramente sottolineando come non rappresentassero "il mio pensiero, lo spirito della lista che porta il mio nome e tantomeno le idee dei partiti che compongono la coalizione che mi sostiene".

