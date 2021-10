Tagadà, Matteo Renzi ironizza su Conte: "Se uno con l'1% lo manda a casa non è un complimento per lui"

01 ottobre 2021 a

a

a

Matteo Renzi, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata del primo ottobre, manda un messaggio al vetriolo a Giuseppe Conte: "Non ho nulla contro di lui nel senso che per mandare a casa il Matteo Salvini del 2019 abbiamo dato la responsabilità di fare quel governo. Ma non era all'altezza del compito. Ora fa il capo dei 5 s ma dice sempre che ho l'uno per cento Se uno con l'1% lo manda a casa non è un complimento per lui". Detto questo auguri credo che il m5s sia in difficoltà. è nato col vaffa faccio fatico che riesca a istituzionalizzarlo come crede".

Poco prima di lanciare la frecciata all'ex presidente del Consiglio, il leader di Italia viva ha avuto un lapsus su Conte e Draghi: "Conte uno yacht di lusso, non un canotto per attraversare il mare in tempesta... Volevo dire Draghi, prendiamolo come buon segno, non darò mai del canotto a Salvini e Conte", aveva quindi ironizzato.

Infine, secondo Matteo Renzi il voto delle elezioni amministrative non inciderà sulla tenuta del governo Draghi: "Non ne risentirà in alcun modo", conclude il leader di Iv. "E' un governo forte. Avevamo ragione a voler cambiare governo all'epoca".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.