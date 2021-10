Enrico Letta, gesto vergognoso: sul palco beccato così. Poi dicono di Fratelli d'Italia...

10 ottobre 2021 a

a

a

Scivolone per Enrico Letta. La foto (quella sottostante) è stata scattata nel comizio romano di Primavalle del 30 settembre, qualche giorno prima delle elezioni amministrative. Il segretario Enrico Letta si rivolge ai sostenitori del partito mostrando il pugno chiuso. Mentre a sinistra continua la campagna contro la contiguità con le frange estremiste del centrodestra, il segretario sfoggia orgogliosamente il gesto simbolo del comunismo.

Video su questo argomento "Reclama la vittoria coi giornalisti ma poi non vuole le elezioni". La Meloni sbugiarda Letta

Uno scatto che farà saltare sulla sedie l'"amico" dello "stai sereno" Matteo Renzi. Tempo addietro il leader di Italia Viva aveva lanciato una stoccata ai nostalgici: "Essere di sinistra non è rincorrere totem del passato lo diciamo a chi immagina che essere di sinistra è salire su un palco alza il pugno chiuso e canta bandiera rossa. Sono esponenti di una cosa che non c’è più a difendere i deboli. È un’immagine da macchietta non di politica".

"Mi chiedo perché devo farle i complimenti". Sallusti gela Enrico Letta: ko tecnico da Floris | Video

A maggior ragione in questi giorni in cui Fratelli d'Italia è finita nel mirino della sinistra dopo l'inchiesta di Fanpage. Quest'ultima accusa alcuni dirigenti - portando 100 ore di filmato - di inneggiamento al Fascismo, ma anche di presunti finanziamenti illeciti. A mandare in onda parte del girato Corrado Formigli, a cui il direttore Alessandro Sallusti ha chiesto di chiedere a Bersani di definire il comunismo "il male assoluto".

Video su questo argomento "Il comunismo non c'è stato? Enrico Letta la deve piantare": Pietro Senaldi inchioda il leader Pd. E sulla Costituzione...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.