Matteo Salvini inchioda la Lamorgese: "Basta scaricare responsabilità. Se fossi ancora io il ministro..."

19 ottobre 2021 a

a

a

Matteo Salvini è intervenuto al Senato per rispondere a Luciana Lamorgese soprattutto sulla gestione delle violenze squadriste e fasciste verificatesi a Roma in occasione di una manifestazione no Green Pass, degenerata con l’assalto alla sede principale della Cgil. “Nessun accenno di critica nel suo discorso - ha esordito il segretario della Lega - ma come in altre occasioni solo uno scarico di responsabilità su chi sta sotto di lei”.

Video su questo argomento "Ha mentito, non scarichi le colpe sulla Polizia". Lamorgese in Parlamento, Lollobrigida picchia duro

Prima ancora di entrare nel merito della questione romana, Salvini ha voluto fare una precisazione: “Dieci giorni fa Morra, presidente della commissione antimafia, ha detto testualmente che in Italia spesso la criminalità organizzata va cercata nelle prefetture. Io da ministro dell’Interno gli avrei chiesto i nomi o le dimissioni, invece sono passati dieci giorni… Lei ha fatto il prefetto, guida e nomina i prefetti e lascia che qualcuno che ricopre un incarico così importante affermi certe cose in pubblico? Non è normale e non è neanche colpa dei fascisti”.

Video su questo argomento "Strategia della tensione? Inaccettabili accuse". La Lamorgese si difende da FdI

Poi Salvini ha parlato di quella che ha definito la debacle romana: “Se fossi stato ancora io il ministro, gli amici della sinistra cosa avrebbero detto se avessi permesso che dei fascisti che non potevano essere in piazza annunciassero l’assedio alla Cgil e poi avessi ordinato ai poliziotti di non intervenire, permettendo l’assalto un’ora e mezza dopo. Quanto accaduto non è colpa dei questori, della digos o dei prefetti, qualcuno ai massimi livelli non ha fatto bene il suo lavoro. Ministro, si prenda le sue responsabilità: se non ha capito quanto stava succedendo è grave, se lo ha capito e lo ha permesso è ancora più grave”.

La Lamorgese entra in Aula e la Meloni lascia in segno di protesta: tensione alle stelle con FdI che grida "dimissioni"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.