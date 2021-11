Giuseppe Conte "demolito". Le voci dal cuore del M5s: "Beppe Grillo pronto a staccare la spina"

25 novembre 2021 a

"Conte è uno specialista in penultimatum". La battuta di Beppe Grillo non ha fatto molto ridere nell'ambiente pentastellato. Il fondatore del Movimento si riferiva al diktat del capo politico che, dopo esser rimasto scontento per le nomine Rai, ha detto che nessuno dei 5 Stelle farà sentire la sua voce sui canali del servizio pubblico. "Mamma mia, Grillo l’ha demolito", "E' pronto a staccare la spina", questo quanto si direbbe tra i pentastellati, come riporta il Giornale. Secondo i grillini, infatti, si è trattato si un vero e proprio attacco del Garante al leader del nuovo corso.

Adesso molti esponenti del Movimento si chiedono solo quali siano le intenzioni di Grillo. Qualcuno addirittura avrebbe insinuato che il Garante voglia sfasciare tutto, stando a quanto riporta il quotidiano diretto da Minzolini. Il fondatore, comunque, preferirebbe stare in disparte per il momento. A tal proposito il Giornale scrive: "Difficile sbloccare lo stallo quando pesa, a livello emotivo, la difficile vicenda del figlio Ciro, accusato di stupro".

Proprio in riferimento alla vicenda che coinvolge il figlio, domani il gup di Tempio Pausania deciderà se i quattro ragazzi genovesi, tra cui Ciro Grillo, dovranno affrontare il processo. E non solo: sullo sfondo c’è anche l’inchiesta di Milano sul presunto finanziamento del regime del Venezuela al M5s nel 2010. Nel frattempo Conte deve fronteggiare anche le polemiche sulla sua partecipazione a una conferenza ad Amsterdam. "Non ho incassato, né richiesto un euro", si è giustificato l'avvocato.

