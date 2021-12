Romano Prodi ride in faccia a Maria Elena Boschi: "Quirinale? Ma dai, non lo sapevo nemmeno"

03 dicembre 2021 a

Scontro a distanza tra Italia Viva e Romano Prodi, con quest’ultimo che è stato accusato da Maria Elena Boschi di essere “accecato dal risentimento perché nel 2015 Renzi gli ha preferito Mattarella per la corsa al Quirinale”. La frase della capogruppo alla Camera nasce in un contesto ben preciso: Italia Viva ha votato in diverse occasioni con la destra e quindi Prodi ritiene il partito di Renzi di quella “sponda”.

“Ho sempre avuto stima per lui - ha dichiarato la Boschi - tanto da votarlo nel 2013 come presidente della Repubblica, ma oggi faccio fatica a riconoscerlo. A destra ci sono Meloni e Salvini, non Renzi. Il governo con la Lega lo ha fatto il M5s di Conte, non noi. Se Prodi non vede la differenza significa che è accecato dal risentimento perché nel 2015 Renzi gli ha preferito Mattarella per la corsa al Quirinale. A distanza di sette anni posso dire che ha fatto bene”. Dalla Stampa è invece emerso un retroscena riguardante l’ex premier, che avrebbe preso con ironia le affermazioni della Boschi.

Pare infatti che un amico bolognese lo abbia chiamato per chiedergli se ci vedesse bene: “La Boschi sostiene che sei accecato dal risentimento”. Prodi sarebbe scoppiato a ridere: “Ma dai! Non sapevo che nel 2015 ero candidato. Una candidatura segretissima. Ero rimasto ai 101, quelli erano veri”.

