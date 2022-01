Vittorio Sgarbi, la rivolta di Forza Italia: "Ma questo chi lo fa entrare ad Arcore?", clamorosi sospetti su Berlusconi

19 gennaio 2022 a

In Forza Italia l'effetto Silvio Berlusconi al Quirinale comincia a scemare. Mentre i veleni interni al partito, riporta la Stampa in un retroscena, arrivano a toccare anche una figura da sempre rispettata come quella di Gianni Letta, "sospettato" ora di tramare insieme con Palazzo Chigi alle spalle del Cavaliere.

E così, dopo le parole di Matteo Salvini - "Berlusconi sciolga la riserva entro lunedì" - e la mediazione di Vittorio Sgarbi nella caccia ai voti per il Colle il nervosismo è alle stelle dentro Forza Italia. Chi per mesi aveva lavorato alla candidatura del Cavaliere con discrezione come Antonio Tajani ora è in forte imbarazzo. "Non è il portavoce di Berlusconi ma risponde a se stesso", ha commentato tranchant.

E ancora: "Chi lo fa entrare Sgarbi ad Arcore? Non credo abbia le chiavi", si sfoga un senatore azzurro. "Ci sono parlamentari che non lo vedono da due anni e questo qui viene fatto passare senza filtri".

Insomma, la partita del Quirinale, comunque finisca, sarà "uno spartiacque per Forza Italia". Se Silvio Berlusconi dovesse farcela bisognerebbe trovare un altro leader, cosa che non è mai riuscita in 28 anni. Se il piano fallisse "bisognerà gestire la frustrazione del capo" e poi evitare che il partito sparisca assorbito in parte dalla Lega e in parte dai centristi.

