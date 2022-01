Silvio Berlusconi, "infezione alle vie urinarie": indiscrezioni dal San Raffaele, l'ultima durissima battaglia

26 gennaio 2022 a

Silvio Berlusconi è ancora ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Dalla sua stanza, però, trapelano pochissime informazioni e, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, il Cavaliere sarebbe disposto a parlare e vedere solo poche persone. Non si sa, comunque, per quanti giorni ancora il leader azzurro dovrà rimanere ricoverato, anche perché pare che abbia un’infezione alle vie urinarie.

Le sue condizioni, però, non sarebbero preoccupanti. Chi gli sta vicino, infatti, dice: "Sta abbastanza bene". Tuttavia il suo umore, come scrive il Corsera, non sarebbe dei migliori, soprattutto dopo il passo indietro sul Quirinale. Ecco il motivo per cui riceverebbe pochissime persone. Ieri la figlia Marina sarebbe andata a fargli visita due volte nell'arco della giornata, sia di mattina che di pomeriggio. Altri visitatori apprezzati sono, poi, Fedele Confalonieri e Niccolò Ghedini. Pare sia sempre presente la fidanzata Marta Fascina.

Al telefono, invece, il Cav avrebbe sentito il numero due del suo partito, Antonio Tajani. Che gli ha spiegato come stanno andando le trattative per il Quirinale nei palazzi romani. A quanto pare, durante la chiamata, Berlusconi avrebbe detto che ci terrebbe molto ad avere un presidente espressione di Forza Italia. I nomi sarebbero quelli di Tajani ed Elisabetta Casellati, attuale presidente del Senato. "Noi abbiamo figure all’altezza di questo ruolo, autorevolissime", avrebbe detto. Per il momento, però, nessuno dei due vorrebbe rischiare di andare allo sbaraglio in un voto non abbastanza sicuro.

