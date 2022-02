Guido Crosetto a In Onda, la profezia terminale: "Che fine faranno Silvio Berlusconi e Forza Italia", picchia durissimo

06 febbraio 2022 a

Caos e guerriglia nel centrodestra dopo il Quirinale, gli alleati hanno rotto. In particolare Giorgia Meloni picchia durissimo contro Lega e Forza Italia. E a fare il punto politico, ospite in collegamento con In Onda su La7, ecco Guido Crosetto, il "gigante" di Fratelli d'Italia, vicinissimo proprio alla Meloni, di cui è fidatissimo consigliere.

E un tempo, Crosetto, era altrettanto vicino a Silvio Berlusconi. Concita De Gregorio, che conduce insieme a David Parenzo, così si rivolge a Crosetto affermando: "Lei è stato vicinissimo a Berlusconi, poi ha scelto una parte in quell'area...".

A quel punto il gigante la interrompe, avendo già colto la domanda. E spiega: "Ne parlava prima Ezio Mauro. Vede, Mauro ha detto la verità: Forza Italia finirà con Berlusconi. Nessuno pensa che qualcuno possa raccogliere il suo testimone politico. Io questo lo avevo scoperto nove anni fa, quando lui decise di fare le primarie per poi bloccarle. Pensai che non ha senso un partito in cui non contendibile la leadership", picchia duro Crosetto.

E ancora, aggiunge: "Il partito non potrà che invecchiare con te e perdere colpi con te. Dunque feci una scelta politica diversa, la feci con Giorgia Meloni, che aveva una storia politica completamente diversa dalla mia. Eravamo insieme nel Pdl, che aveva l'obiettivo di conciliare storie politiche differenti per opporsi alla sinistra", conclude Guido Crosetto.

