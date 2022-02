In Onda, frecciata di Guido Crosetto ai partiti: "La politica non si fa sui social, bisogna studiare"

05 febbraio 2022 a

Ospite di In Onda, nella puntata di sabato 5 febbraio, Guido Crosetto. Il fondatore di Fratelli d'Italia, appena collegato con la trasmissione di La7, è stato incalzato da David Parenzo e Giorgia Meloni. Il motivo? La tensione nel centrodestra. Da giorni, dopo le elezioni del Quirinale, Giorgia Meloni e Matteo Salvini non se le mandano a dire. Senza scendere nel dettagli di quanto sta accadendo tra Lega e Fratelli d'Italia, Crosetto si è limitato a bacchettare i partiti di oggi.

"Manca - ha spiegato senza mezzi termini - l'analisi quotidiana di quello che può succedere e il coraggio di prendere una via. La politica non deve essere sui social e in tv ma deve studiare". Una frecciata al leader del Carroccio che invece fa dei social un vero e proprio mezzo per arrivare ai propri elettori? Chissà.

Ma la Meloni e Salvini non sono gli unici interessi dei due conduttori, che a quel punto hanno chiesto di Forza Italia e del ruolo di Silvio Berlusconi. "Forza Italia finirà con Berlusconi - non ha atteso a replicare Crosetto -, lui sa che nessuno raccoglie il suo testimone. Io e Meloni eravamo insieme nel Pdl e anche se avevamo storie diverse, volevamo essere l'alternativa alla sinistra. Questo obiettivo ancora non è stato raggiunto".

