Guido Crosetto massacra Mario Draghi: "Gli italiani che rischiano di morire. Ve ne rendete conto?"

Guido Crosetto, imprenditore e co-fondatore di Fratelli d'Italia, ha fatto un'analisi di quanto sta accadendo in Italia. "Lo dico in modo poco elegante: Vi siete resi conto che una parte della manifattura italiana migliore, anche quella che esporta oltre il 90% del fatturato, rischia di morire (non essere indebolita, morire) per il problema costo energia, materie prime, trasporti, forniture?", ha dichiarato postato sul proprio profilo Twitter. "Qualcuno si rende conto che si perdono anche capacità artigianali difficilmente recuperabili? Il danno non è solo economico, è culturale. La cultura è il saper fare tramandato nelle generazioni", ha spiegato l'imprenditore.

Non è difficile notare come dietro questa constatazione di fatto ci sia un attacco all'attuale governo e, quindi, anche al premier Draghi innvocato da molti come il salvatore della patria, ma che, secondo Crosetto, non sta sta facendo quello che si pensava potesse fare. "L'aumento del costo dell'energia è il problema più gravoso, la cui incidenza nei bilanci rischia di rompere i fragili equilibri che garantiscono il funzionamento delle imprese. Se le imprese non riusciranno a fronteggiare gli incrementi nel costo dell'energia, il rischio che si corre è quello di una riduzione nella produzione, con conseguente necessità per le imprese di ricorrere alla cassa integrazione e ai licenziamenti", rivela il Giornale.

Anche perché è aumentato di molto il costo delle materie prime e dell'energia. Dati che colpiscono un settore che da anni arranca e annaspa con pochi aiuti da parte delle istituzioni. La molteplice concorrenza sul mercato e la crisi economica hanno contribuito a mettere in crisi un settore che è sempre stato un punto di forza dell'Italia. Per Crosetto, quindi, la manifattura italiana che è conosciuta e apprezzata nel mondo rischia ora il tracollo. E per Crosetto le colpe sono anche di Mario Draghi.

