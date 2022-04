Sondaggio, Giorgia Meloni mette il turbo: le cifre con cui FdI fa il vuoto sul Pd di Enrico Letta

13 aprile 2022 a

Giorgia Meloni saluta Enrico Letta. Aumenta infatti il divario tra Fratelli d'Italia e il Pd che, nell'ultima media dei sondaggi elaborata da Termometro Politico, registrano rispettivamente il 21,5 per cento e il 20,9. La cifra non è dovuta a una crescita di consensi per FdI, quanto più a un calo dei dem. Allo stesso tempo nel centrodestra recupera qualche decimale la Lega. Il partito di Matteo Salvini, da mesi alle prese con un brusco arresto, si ferma ora al 16,9 per cento.

A compensare il Carroccio ci pensa però Forza Italia. Silvio Berlusconi scende nei sondaggi all'8,4 per cento. Mentre tra le formazioni più piccole si registra una certa stabilità per Italia Viva (al 2,5), a differenza di Azione e +Europa che insieme scendono dal 4,8 e al 4,5 per cento. Tornando al centrodestra a premiare la Meloni ci sarebbe il ruolo di opposizione. Secondo i sondaggisti, infatti, FdI ha goduto di una crescita inarrestabile dopo essersi sfilata dalla proposta di far parte della maggioranza Draghi. Non a caso la battaglia della leader prosegue su tutti i fronti. L'ultima la vede impegnata a fermare l'aumento delle tasse.

"Nella delega fiscale c’è la famosa riforma del catasto. Mario Draghi viene in Aula interrogato da FdI e dice una cosa che è falsa. Lui dice che la riforma del catasto non comporterà un aumento della tassazione sugli immobili, ma nei documenti del suo governo c’è scritto esattamente il contrario. L’hanno scritto loro che aumenta le tasse", sono state le sue parole ospite di Fuori dal Coro.

